МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают изменяться разнонаправленно на неопределенности вокруг ситуации на нефтяном рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.15 мск цена майских фьючерсов на нефть марки WTI опускается на 8,4%, до 18,2 доллара за баррель. В то же время цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent продолжает расти — на 2,08%, до 28,4 доллара за баррель.

Цены на нефть сохраняют разнонаправленную динамику в пятницу. Нефть марки Brent дорожает, в то время как WTI в ходе торгов обновила минимум с января 2002 года, опустившись ниже 18 долларов. Цены на нефть волатильны в свете неопределенности вокруг влияния экономической ситуации на спрос на сырье.

С одной стороны, инвесторы с оптимизмом восприняли слова американского президента США Дональда Трампа о постепенном снятии карантинных мер и открытии экономики страны. Постепенный выход из кризиса приведет к росту спроса на нефть.

С другой стороны, трейдеры негативно оценивают переполнение рынка нефтью, несмотря на соглашение ОПЕК+ сократить добычу сырья на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее по апрель 2022 года включительно. В четверг организация сообщила, что добыча нефти странами этого картеля в марте выросла по отношению к февралю на 821 тысячу баррелей в сутки, до 28,6 миллиона баррелей.

Кроме того, ранее нефтегазовая компания Baker Hughes сообщила, что за неделю, завершившуюся 17 апреля, число действующих нефтяных буровых установок в США уменьшилось на 66, до 438 агрегатов. Это уже пятое снижение подряд.