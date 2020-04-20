МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются, в то время как инвесторы продолжают отыгрывать прогноз Международного энергетического агентства (МЭА) о рекордном падении глобального спроса на неё, при этом американская марка WTI дешевеет более чем на 5% на сведениях о переполнении мощностей для хранения сырья в США, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 8.05 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 1,5%, до 27,66 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 5,47%, до 23,66 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают оценивать масштабы падения мирового спроса на сырье из-за коронавируса. По мнению МЭА, спрос на нефть в текущем году упадет на рекордные 9,3 миллиона баррелей в сутки, а показатель по итогам апреля ожидается на 29 миллионов баррелей в день ниже апреля 2019 года.

Главный рыночный стратег-аналитик CMC Markets Майкл Мак-Карти (Michael McCarthy), чье мнение приводит агентство Рейтер, считает, что падение цен на сырую нефть отражает переполнение основных хранилищ в США в Кушинге и значительное падение спроса.

Такие ожидания остаются даже несмотря на новое решение ОПЕК+ сократить добычу нефти — на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее по апрель 2022 года включительно.