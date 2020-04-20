МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают уверенно опускаться в понедельник вечером на сохранении рисков вокруг переизбытка сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.19 мск цена майских фьючерсов на нефть WTI падала на 41,76%, до 10,64 доллара за баррель.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 9,11%, до 22,75 доллара за баррель, июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent — опускалась на 5,56%, до 26,52 доллара за баррель.

Стоимость майских фьючерсов WTI продолжает торговаться у минимума с декабря 1998 года. "Срок действия майского контракта истекает завтра и основной интерес и объем торгов направлен на июньский контракт", — сказал агентству Рейтер аналитик ING Уоррен Паттерсон.

Давление на нефтяные котировки продолжает оказывать вопрос о переизбытке сырья на нефтяном рынке в условиях очень низкого спроса. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на нефть в текущем году упадет на рекордные 9,3 миллиона баррелей в сутки, а показатель по итогам апреля ожидается на 29 миллионов баррелей в день ниже апреля 2019 года.

Глава исследований нефтяного рынка в Rystad Energy Бьёрнар Тунхауген, чье мнение также приводит агентство, полагает, что добыча нефти продолжается относительно без изменений, нефтехранилища заполняются, а мир использует все меньше и меньше нефти.