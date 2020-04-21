МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки WTI коррекционно дорожает после падения понедельника, майский фьючерс на Нью-Йоркской торговой бирже (NYMEX) вернулся к росту после падения в отрицательную зону, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 мск цена майских фьючерсов на нефть WTI на NYMEX росла на 104,15%, до 1,56 доллара за баррель.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 4,8%, до 21,41 доллара за баррель, июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent — опускалась на 0,78%, до 25,37 доллара за баррель.

По итогам торгов понедельника на бирже NYMEX цена майских фьючерсов на WTI обвалилась на 300%, до минус 37,63 доллара за баррель. При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 18,3%, до 20,03 доллара за баррель. На NYMEX вторник — последний день торгов майскими фьючерсами WTI.

"Это явное свидетельство уничтожения спроса. Это относится не только к энергетическим рынкам, это очень четкое свидетельство экономического ущерба", — отметил агентству Рейтер главный рыночный стратег-аналитик CMC Markets Майкл Мак-Карти (Michael McCarthy).

В связи с пандемией коронавируса и замедления экономической активности стран инвесторы опасаются за спрос. Негативные настроения на нефтяных рынках вызваны и тем, что надежды на быстрое восстановление после кризиса, вызванного пандемией, угасают, поскольку правительства встают на путь восстановления своих экономик осторожно.