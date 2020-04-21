МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Падение стоимости июньских фьючерсы на нефть WTI превысило 7%, июньский фьючерс на нефть марки Brent торгуется ниже 22 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.45 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI опускается на 7,24%, до 18,94 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent обваливается на 14,51%, до 21,86 доллара за баррель.

Цена майских фьючерсов на нефть WTI на NYMEX растёт на 93,33%, до минус 2,51 доллара за баррель. На NYMEX вторник — последний день торгов майскими фьючерсами WTI.