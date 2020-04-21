МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Торгующийся на Московской бирже фьючерс на нефть WTI является расчетным, то есть по сути просто финансовым инструментом, не имеющим никакого отношения к реальным физическим поставкам нефти, поэтому формирование на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) цены исполнения майского контракта в минус 37,63 доллара за баррель принесет игрокам на Мосбирже лишь неожиданные суперприбыли и суперубытки, пояснили эксперты.

В понедельник нефть марки WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. На Мосбирже этот фьючерс завершил торги понедельника раньше и на отметке 8,84 доллара за баррель. А по итогам продолжившихся торгов в Нью-Йорке была определена цена исполнения (экспирации) контракта в минус 37,63 доллара. На этой площадке фьючерс особенный — он предусматривают физическую поставку.

"Кроме того, по всему миру заключено множество контрактов, как биржевых, так и внебиржевых, с расчетными ценами, ориентирующимися именно на предпоследний день торгов WTI на CME (в эту биржевую группу входит NYMEX — ред.) и официальную цену закрытия. Примером такого контракта является контракт на WTI на Мосбирже. Аналогичные контракты торгуются в Индии и на других рынках", — отметил в своем аналитическом комментарии директор, соруководитель подразделения алгоритмической торговли Renaissance Capital Григорий Исаев.

Зафиксированную в результате торгов в Нью-Йорке официальную цену расчета по майскому фьючерсу на WTI он считает аномалией. "Это абсолютно новое явление, которое очевидным образом противоречит экономическому смыслу (продавцу дешевле в таком случае сжечь нефть даже), но таковы действующие правила CME, а потому расчетная цена по большому количеству контрактов (в том числе на Мосбирже) составила —37,63 доллара", — подытожил Исаев.

Мосбиржу такая расчетная цена тоже смутила. Площадка еще в ночь на вторник объявила, что не будет проводить 21 апреля торги майским фьючерсом на WTI — брокерские и клиринговые системы не умеют работать с отрицательными ценами и их появление могло привести к проблемам по всему рынку. А позднее днем Мосбиржа сообщила, что обратилась к CME за разъяснениями, в частности запросила, не планирует ли та изменить цену экспирации этого контракта. Если да, то российская площадка рассмотрит вариант перерасчета для своих клиентов по майскому WTI.

О том, как выглядит сейчас механизм закрытия позиций по этому контракту на Мосбирже, рассказал РИА Новости замначальника управления инвестиционного консультирования ИК "Велес Капитал" Ярослав Калугин.

"Между участниками, находящимися в "длинных" и "коротких" позициях (на покупку и продажу соответственно), будет произведен расчет исходя из цены исполнения —37,63 доллара. Например, если один участник занимал "длинную" позицию (покупал) фьючерс на WTI по 10 долларов, а другой по этой же цене занимал "короткую" позицию (продавал), то на момент экспирации первый будет иметь убыток 47,63 доллара на каждый баррель, а второй будет иметь прибыль 47,63 доллара", — пояснил эксперт.