МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Доллар дорожает к основным мировым валютам во вторник вечером, падение нефтяных цен способствует уходу трейдеров от риска, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.57 мск курс евро к доллару опускался до 1,0856 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0862 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 107,66 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,61 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,32%, до 100,7 пункта.

Стоимость американской нефти WTI с поставкой в мае на на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) в понедельник падала на 300%, до минус 37,63 доллара за баррель. На NYMEX вторник — последний день торгов майскими фьючерсами WTI. Во вторник показатель ушел в плюс после открытия торгов в США, он уже достиг 3,3 доллара.

При этом июньские фьючерсы на нефть марок Brent и WTI дешевеют в ходе торгов на 21% и 27% соответственно. Фондовые рынки Европы и США падают во вторник на 2-3%. На рынках сохраняются опасения по поводу переизбытка предложения сырья на фоне слабого спроса.

Традиционно доллар считается более надежным активом, спрос на который растет в случае усиления глобальных рисков и рыночной волатильности.