МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки WTI с поставкой в июне опустилась ниже 11 долларов за баррель, это уровень 1998 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.59 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 40,68%, до 12,12 доллара за баррель. При этом минутами ранее показатель опустился до 10,96 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть WTI на NYMEX росла на 111,96%, до 4,5 доллара за баррель. На NYMEX вторник — последний день торгов майскими фьючерсами WTI.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась при этом на 24,4%, до 19,33 доллара за баррель. В ходе торгов Brent опускалась до отметки в 18,13 доллара за баррель.

В понедельник цена нефти марки WTI (с поставкой в мае) впервые в истории упала до отрицательных значений, по итогам торгов котировки на NYMEX рухнули на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель. Обвал был вызван слабым спросом на нефть из-за коронавируса и переполненными нефтехранилищами в США. При этом сегодня текущие события на нефтяном рынке обсудил ряд министров ОПЕК+, которые провели неформальную телеконференцию.

Источник РИА Новости во вторник сообщил, что ряд стран намерены призвать ОПЕК+ начать сокращение добычи, не дожидаясь начала мая. При этом, согласно источнику, некоторые страны на сегодняшней видеоконференции заявили о риске того, что соглашение альянса не стабилизирует рынок и не повысит цены.