МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром падают на 6,5-15%, марка Brent уже опускалась до минимума с 11 декабря 1999 года — ниже 16 долларов за баррель, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 8.09 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 14,8% — до 16,45 доллара за баррель. Чуть раньше цена опускалась до 15,99 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI дешевеют на 6,48% — до 10,8 доллара за баррель.

"Мировые рынки находятся под влиянием хоть и временного, но существенного падения спроса из-за пандемии коронавируса", — сказал агентству Рейтер аналитик AxiCorp Стивен Иннес (Stephen Innes). Он предупредил, что цены могут упасть еще больше по мере заполнения хранилищ.

Пандемия коронавируса привела к падению спроса на все нефтепродукты, от реактивного топлива до бензина, в то время как нефтехранилища по всему миру быстро заполняются.

Во вторник ряд министров ОПЕК+ провели неформальную видеоконференцию, на которой обсуждались текущие события на рынке нефти. Ряд стран намерены призвать ОПЕК+ начать сокращение добычи нефти, не дожидаясь мая, но консенсуса альянса по этому вопросу пока нет, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, участвовавших в конференции.