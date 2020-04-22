МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Цена нефти марки WTI в среду демонстрирует высокую волатильность: после сильного падения утром цена подскочила почти на 5%, а теперь резко замедлила рост, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.50 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 1,38% — до 11,71 доллара за баррель. Минутами ранее показатель рос на 5% — до 14,19 доллара.

В то же время стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 8,43% — до 17,7 доллара за баррель.

Утром в среду WTI дешевела на 6,5%. Во вторник цена июньских фьючерсов WTI рухнула на 43,4%, до 11,57 доллара за баррель. Обвал вызван слабым спросом на нефть из-за коронавируса и риском переполнения нефтехранилищ в США.