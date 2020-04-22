МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают восстанавливаться в среду вечером после рекордного обвала котировок в начале недели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.26 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 22,9% — до 14,22 доллара за баррель. Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 34,09% — до 20,12 доллара за баррель.

В ходе торгов цена на нефть марки Brent обновила минимум с декабря, опустившись ниже 16 долларов за баррель. Накануне нефть марки WTI подешевела до 6,6 доллара за баррель. Обвал котировок связан в основном с падением спроса на сырье на все нефтепродукты, от реактивного топлива до бензина, в то время как нефтехранилища по всему миру быстро заполняются.

Во вторник ряд министров ОПЕК+ провели неформальную видеоконференцию, на которой обсуждались текущие события на рынке нефти. Ряд стран намерены призвать ОПЕК+ начать сокращение добычи нефти, не дожидаясь мая, но консенсуса альянса по этому вопросу пока нет, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, участвовавших в конференции.