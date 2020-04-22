МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Московская биржа проводит заседание комитета по срочному рынку, на котором обсуждаются правила торгов фьючерсами на базовые активы, в том числе нефть, в случае отрицательных цен, сообщили РИА Новости источники, знакомые с ситуацией.

"Сегодня в 15.00 комитет по срочному рынку, должны внести изменения в правила торгов. Ждем решения", — сказал один из собеседников агентства. Другой подтвердил информацию об обсуждении комитетом этого вопроса.

Он стал актуальным после того, как в понедельник цена нефти марки WTI (с поставкой в мае) впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. На Мосбирже этот фьючерс завершил торги понедельника раньше и на отметке 8,84 доллара за баррель. А по итогам продолжившихся торгов в Нью-Йорке была определена цена исполнения (экспирации) контракта в минус 37,63 доллара.

Мосбиржа в ночь на вторник объявила, что не будет проводить 21 апреля торги майским фьючерсом на WTI — брокерские и клиринговые системы не умеют работать с отрицательными ценами и их появление могло привести к проблемам по всему рынку. А позднее днем Мосбиржа сообщила, что обратилась к CME за разъяснениями, в частности запросила, не планирует ли та изменить цену экспирации этого контракта.