МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Банк России в ежедневном режиме подстраивает объем продажи валюты на рынке к текущим и ожидаемым нефтяным ценам, причем с запасом на случай шоков, компенсируя таким образом влияние скачков нефти на курс рубля, считают опрошенные "Прайм" эксперты. Именно поэтому, указали они, рекордный на данный момент объем был в понедельник, когда цены на российскую нефть Urals стали примерно на 30% ниже планки в 25 долларов.

Объем операций Банка России по продаже валюты на внутреннем рынке с расчетами 21 апреля (то есть сама продажа была 20 апреля) составил 16,8 миллиарда рублей, что стало рекордом с 10 марта — начала упреждающей продажи валюты регулятором в рамках бюджетного правила для поддержания финансовой стабильности.

Помимо исполнения правила, с 19 марта ЦБ продает дополнительные объемы валюты из ФНБ в рамках реализации сделки по Сбербанку. Эти продажи проходят в случае цены нефти Urals ниже 25 долларов за баррель. За их счет продажи выросли и составляли от 12,8 миллиарда рублей до 16 миллиардов рублей в день.

Объем продаж валюты подчиняется формуле ЦБ, которая с опережением отслеживает выпадающие нефтегазовые доходы бюджета, полагает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг. Продажа в понедельник около 225 миллионов долларов, вероятно, соответствовала диапазону ухода цены Urals ниже 25 долларов в тот день. "То есть регулятор компенсировал скачок волатильности на рынке нефти, проявившийся в последние дни", — сказал эксперт.

С ним согласен и руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук. "Рост продаж ЦБ обусловлен провалом котировок сорта Urals ниже 25 долларов за баррель. Как регулятор и обещал, он с 10 марта в ежедневном режиме регулирует продажи в зависимости от цены нефти, компенсируя падение доходов бюджета", — отметил эксперт.

Регулятор подстраховывает Минфин, который действует ретроспективно, оценивая объем валюты, необходимый для продажи, говорит Вайсберг. "ЦБ внутри месяца отслеживает нефтяные цены, прогнозирует тенденцию и с учетом ожиданий рассчитывает ежедневный объем продаж – с запасом в случае шоков, как это было в начале недели", — сказал эксперт.

"Грубо говоря, если цена нефти обвалится до нуля, ЦБ нарастит продажи в 2 раза для стабилизации валютного рынка РФ", — добавляет Романчук.

Стоимость нефти марки Brent (июньский фьючерс) с конца прошлой недели за неполные три торговых сессии максимально падала на 43% — до 15,99 доллара, к минимуму с июня 1999 года. Согласно данным аналитического агентства Argus, цена Urals в понедельник составляла порядка 17,3-17,5 доллара за баррель, во вторник — 11,59-12,09 доллара. Рубль при этом максимально терял к доллару 4,7%: валюта США поднималась до 77,65 рубля — максимума с 3 апреля.