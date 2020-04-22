МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в среду, отыграв бодрый отскок рынка нефти после обвала начала недели; акции нефтегазового сектора стали локомотивом роста всего рынка, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на закрытии торгов вырос на 3,43%, до 2573,41 пункта, индекс РТС — на 5,32%, до 1066,01 пункта. Отраслевой индекс нефти и газа Мосбиржи поднялся на 4,52%.

РЫНОК ОПЕРСЯ НА НЕФТЬ

Российский фондовый рынок в среду получил поддержку от нефти, которая отскочила вверх после обвала начала недели. За неполные три торговые сессии баррель сорта Brent максимально падал в цене на 43% — до 15,99 доллара, к минимуму с июня 1999 года.

Во вторник ряд министров ОПЕК+ провели неформальную видеоконференцию, на которой обсуждались текущие события на рынке нефти. Ряд стран намерен призвать ОПЕК+ начать сокращение добычи нефти, не дожидаясь мая. Нефть вечером росла на 5,5%, до 20,4 доллара за баррель сорта Brent, а ранее в среду она подскакивала до 22,44 доллара.

Западные фондовые рынки растут вечером — на 1,3-2,3%, также корректируя предыдущий обвал. Надежды на скорое смягчение режима ограничений в Европе вселяет оптимизм в игроков рынка.

В лидерах роста в среду вполне закономерно оказались российские акции нефтегазового сектора: "Лукойла" (+7,5%), "Татнефти" (+7,8%), "Роснефти" (+6,2%), "Сургутнефтегаза" (+5,8%), "Газпрома" (+3,5%).

Акции Мосбиржи (+4,9%) обновили максимум с мая 2018 года, подскочив до 120 рублей за бумагу.

Снизились в цене акции "Яндекса" (-0,2%) и "Акрона" (-0,2%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Несмотря на уверенный рост в ходе сегодняшних торгов, техническая картина продолжает говорить в пользу продолжения негативной динамики и отступления рынка к минимумам года, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Преодоление индексом Мосбиржи сопротивления росту на уровне 2700 пунктов может отменить этот сценарий. Также отметим сохраняющуюся слабость рынка энергоносителей, где остается вероятность возобновления снижения и закрепления ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в диапазоне 15-20 долларов за баррель. В этом случае российские акции вновь окажутся под давлением", — добавил он.

Настроения участников торгов остаются неустойчивыми, считает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

"Полагаем, что в четверг они продолжат формироваться под влиянием развития вирусной проблемы, динамики цен на нефть и характера внешнерыночных настроений. Индекс Мосбиржи в четверг будет колебаться в диапазоне 2525-2600 пунктов", — оценил перспективы он.