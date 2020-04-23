МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром растут более чем на 9%, продолжая частично отыгрывать падение в начале недели, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 7.47 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 9,13% — до 22,24 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 9,87% — до 15,14 доллара за баррель.

В четверг инвесторы обратили внимания на сообщения СМИ о том, что нефтяные компании готовы сокращать добычу, чтобы справиться с падением спроса на топливо. Агентство Рейтер обращает внимание, что в США регулятор в штате Оклахома заявил, что компании могут закрывать скважины без потери арендованного участка. Штат является четвертым по величине производителем нефти в США.

Поскольку потребление нефти падает, ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года с 1 мая. При этом аналитики, опрошенные агентством, считают, что эти сокращения должны быть расширены, чтобы соответствовать дефициту спроса.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на геополитические новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что распорядился уничтожать иранские боевые корабли, которые преследуют американские корабли в Персидском заливе. Залив является основным в этом регионе каналом выхода нефти на международные рынки.