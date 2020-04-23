МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Рост цен на нефть продолжает ускоряться в четверг, котировки достигали уже 12% по марке Brent и 30% — по WTI, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.52 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent подскакивает на 11%, до 22,59 доллара за баррель. Минутами ранее Brent дорожала на 12%, до 22,8 доллара за баррель.

Июньские фьючерсы на нефть марки WTI дорожают на 29,03%, до 17,78 доллара за баррель. При этом минутами ранее цена росла более чем на 30%, превышая отметку в 18 долларов за баррель.

Поскольку потребление нефти падает, ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года с 1 мая. При этом аналитики, опрошенные агентством Рейтер, считают, что эти сокращения должны быть углублены, чтобы соответствовать дефициту спроса.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на политические новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что распорядился уничтожать иранские боевые корабли, которые преследуют американские корабли в Персидском заливе.