МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Крупнейшие российские брокерские компании рассматривают возможность ограничения рисков клиентов при торговле контрактами на американскую нефть WTI и природный газ, следует из их комментариев для "Прайм".

Котировки фьючерсов на нефть WTI (с поставкой в мае) 20 апреля впервые в истории упали до отрицательных значений, на Нью-Йоркской товарной бирже они достигали минус 40,32 доллара за баррель. На Мосбирже торги этим фьючерсом в понедельник завершились раньше и на отметке 8,84 доллара. А NYMEX по итогам продолжавшихся в тот день торгов определила цену исполнения (экспирации) контракта в минус 37,63 доллара. Мосбиржа 21 апреля торги этим фьючерсом не проводила, а цену экспирации взяла по обычному регламенту с NYMEX.

"Да, мы рассматриваем возможность ограничения доступа широкого круга клиентов к торговле деривативами. В первую очередь, конечно, речь идет о товарных контрактах (все сорта нефти и газ) для всех категорий клиентов. Во вторую – ограничение доступа некоторых категорий клиентов к торговле деривативами в принципе, так как события, произошедшие 10 марта и особенно 20-21 апреля, показали, что как инфраструктура, так и опытные, квалифицированные инвесторы не всегда готовы к такому", — сказал гендиректор компании "Открытие Брокер" Владимир Крекотень.

Директор по брокерскому бизнесу компании "БКС Брокер" Олег Чихладзе отметил, что клиенты компании также торгуют контрактами на нефть WTI и на природный газ. "Рассматриваем возможность ограничения торговли. "Решение по конечной конфигурации, что мы уберем из доступных инструментов, а что оставим, пока не принято", — сказал он.

По словам руководителя управления мониторинга, контроля и развития клиентского сервиса ГК "Финам" Дмитрия Леснова, их клиенты также торгуют контрактом Light Sweet Crude Oil (или West Texas Intermediate, WTI) и в меньшей степени контрактом на природный газ из-за его гораздо меньшей ликвидности.

"Пока каких-либо ограничений по торговле указанными инструментами вводить не планируем. Но у нас есть возможность оперативного введения ограничений по определенным контрактам в случае, если ситуация на рынках будет в значительной степени ухудшаться", — заключил он.