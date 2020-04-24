МОСКВА, 24 апр /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе, которая окажется укороченной на день в связи с первомайскими длинными выходными на бирже, продолжения роста фондовых индексов РФ при незначительного изменении курса рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

Так, в соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС повысятся за неделю на 0,6% каждый — до 2578 и 1087,5 пункта соответственно.

Цена на нефть марки Brent при этом поднимется на 1,5 доллара за баррель марки Brent относительно дневного уровня пятницы, до 23,4 доллара, оценивают эксперты.

Курс доллара на внутреннем валютном рынке по итогам недели повысится на 20 копеек от показателя закрытия пятницы, до уровня 74,85 рубля, евро — снизится на те же 20 копеек, до 80,4 рубля, также ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА: "КОРОНАВИРУСНЫЕ ВЕСЫ"

На предстоящей неделе рынки начнут получать больше новостей о смягчении мер сдерживания коронавирусной инфекции, полагает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

"Это должно внушить немного уверенности и прояснить пути выхода экономики из шока, как в Европе, так и в США. Рынки будут реагировать позитивно, так как перезапуск экономики повысит аппетиты к риску", — добавляет он.

Внимание инвесторов также будет обращено на достаточно большой блок макроэкономической статистики, публикуемый на следующей неделе, которая покажет влияние коронавируса на экономику отдельных стран, добавляет Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

На следующей неделе будут опубликованы предварительные данные о ВВП еврозоны и США в первом квартале, а также пройдут заседания Европейского центробанка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы (ФРС) США, напоминает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"От регуляторов особенных сюрпризов не ожидается – основные стимулирующие меры уже были запущены в действие. Данные по ВВП в то же время покажут первые признаки коронавирусного замедления и могут расстроить рынки", — считает она.

На этом фоне особенно интересной будет статистика деловой активности Китая в апреле – на Поднебесную теперь смотрят как на модель, показывающую возможный сценарий восстановления после вируса, обращает внимание аналитик.

Сигналы со стороны ключевых регуляторов — ФРС и ЕЦБ — о возможных новых стимулах и мерах поддержки экономики, а также приближение первых чисел мая, когда ряд стран планирует приступить к снятию жестких карантинных ограничений, могут запускать волны спроса на риск, считает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

С другой стороны, "медвежьи" импульсы могут спровоцировать новости, касающиеся оценок ущерба для мировой экономики от распространения пандемии, а также ухудшение показателей макростатистики и повышенная волатильность цен на нефть, добавляет он.

Неделя также будет богатой и на корпоративную квартальную отчётность, как за рубежом, так и в РФ, причём наибольший интерес представляют даже не операционные результаты, а прогнозы на текущий год, отмечает Кожухова.

Что же касается рынка энергоносителей, то, на взгляд Зварича, он продолжает оставаться достаточно слабым – сохраняются риски возобновления негативной динамики, с попытками ближайшего фьючерса на нефть марки Brent закрепиться в диапазоне 15–20 долларов за баррель.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ В РФ

По нашим оценкам, в завершающую торговую неделю апреля динамика российского рынка акций может сохраниться неоднородной, формируясь главным образом под воздействием изменения нефтяных цен, общерыночных настроений и "вирусного" новостного фона, указывает Бахтин.

В условиях такой неопределённости поведение инвесторов может меняться неоднократно, и биржевые индикаторы могут описывать синусоиды с высокой амплитудой.

Так, Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" ожидает разнонаправленной динамики торгов на предстоящей неделе. С его точки зрения, индекс Мосбиржи будет находиться в пределах 2400-2700 пунктов.

В сложившихся обстоятельствах Зварич не исключает поначалу попыток возобновления негативной динамики на рынке РФ.

Так, в ходе короткой торговой недели индекс Мосбиржи предпримет попытку ухода в диапазон 2300–2500 пунктов, прогнозирует он.

В краткосрочном периоде "быки" на рынке акций РФ не выглядят столь уверенными, в связи с чем нельзя исключать периодов фиксации прибыли, считает и Кожухова.

С другой стороны, Владимир Евстифеев из банка "Зенит" считает, что постоянная подпитка долларовой ликвидностью позволяет инвесторам сохранить интерес к рискованным активам, в том числе в развивающихся экономиках.

К тому же фактор низкой ставки ЦБ, очевидно, останется значимым для внутренних финансовых рынков, по крайней мере, до конца месяца, а может быть, и на гораздо более длительный срок.

"Существенное снижение ключевой ставки благоприятно и для акций российских компаний, поскольку уменьшает требуемую стоимость капитала, сокращает процентные расходы и упрощает доступ к капиталу. Кроме того, усилия Банка России по стимулированию кредитования приближают начало восстановительного роста экономики", — оценивает Валерий Вайсберг из ГК "Регион".

УТВЕРЖДЕНИЕ РУБЛЯ

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 5,5% годовых не лишает рубль позитивной доходности, считает Кочетков. Соответственно, он остаётся интересным в рамках стратегии carry trade, считает эксперт.

Поддержку российской валюте оказывают и образовавшийся на рынке некоторый дефицит рублевой ликвидности, предстоящие налоговые платежи, а также активная продажа валюты Центробанком в рамках бюджетного правила, добавляет Константин Кочергин из банка "Восточный". А на более длительном горизонте для курса рубля ключевым драйвером остается нормализация обстановки на нефтяном рынке, полагает он.

Меры монетарной поддержки для восстановления экономики со стороны ведущих мировых финансовых регуляторов позволят оставаться курсу ниже отметки 75 рублей за доллар, чему поспособствуют и увеличенные на прошедшей неделе объемы продаж ЦБ РФ, полагает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург", рассуждая с позиции американской валюты.

"Тем не менее, снижение курса существенно ниже 73 рублей за доллар выглядит маловероятным в связи с продолжающимся кризисом спроса на нефть, который не позволит котировкам вырасти ощутимо выше текущих значений", — добавил он.

Но ЦБ РФ готов и к сценарию с временным выпадением нефтегазовых доходов, рассуждает Вайсберг. "Это обещает преимущественное сохранение курса доллара ниже уровня 75 рублей даже при еще более глубоком сокращении экспорта. Такая ситуация в целом благоприятствует дальнейшему притоку средств нерезидентов на рынок российского долга и позволяет Минфину рассчитывать на успешное выполнение плана по заимствованиям", — добавил он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

"Более всего от коронавирусного шока пострадал нефтяной сектор. Поэтому улучшение ожиданий по выходу экономики из ступора должно стать поводом для дальнейшего восстановления котировок нефти. Соответственно, сектор нефти и газа будет одним из лучших на рынке", — считает Кочетков.

Ващенко со своей стороны не исключает, что возможен рост в сырьевых бумагах в целом, а также в банковском секторе и у ритейлеров. Но многое будет зависеть от того, когда наконец снимут ограничительные коронавирусные меры. Пока же прогнозы ослабления режима самоизоляции в стране консервативные, а если до середины мая ограничения не снимут, это будет негативным сигналом для рынков, полагает он.

Что же касается отдельных корпоративных новостей, Бахтин напоминает, что компании "Русагро", "М.Видео", ГМК "Норникель", Evraz и ТГК-1 опубликуют операционные результаты за первый квартал, а Сбербанк, "Детский мир", НЛМК и ММК — квартальные финансовые результаты по МСФО. А "Магнит" обнародует операционные показатели и неаудированные финансовые результаты за тот же период, заключает он.