МОСКВА, 25 апр /ПРАЙМ/. Российские банки в марте нарастили объем выдачи ипотеки россиянам на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество выданных кредитов — на 40%, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".

По данным компании, в марте россияне взяли 65,1 тысячи ипотечных договоров на общую сумму 179,5 миллиарда рублей против 46,1 тысячи кредитов на 115,7 миллиарда рублей годом ранее. Значительно выросли показатели и за месяц: число выданных ипотек выросло на 13,6%, а объемы выданных ссуд — на 14,7%.

"Март оказался наиболее продуктивным месяцем 2020 года в части объема выданных ипотечных кредитов. Столь бурный рост выдачи ипотечных кредитов можно связать с желанием потребителей максимально быстро приобрести недвижимость в марте в связи с ростом курса доллара и неблагоприятными внешними факторами", — прокомментировал РИА Новости гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин.

При этом эксперт отмечает, что в текущем году на фоне неблагоприятных последствий для экономики от распространения в стране коронавируса бурного роста ипотечного кредитования ожидать не стоит. "По итогам года вряд ли стоит ожидать роста выдачи ипотечных кредитов более чем на 8-10% по сравнению с 2019 годом", — прогнозирует он, добавив, что единственным фактором роста могут стать ипотечные программы с господдержкой, в том числе льготная ипотека под 6,5%.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу заявила, что кредитование населения в 2020 году сохранится на уровне прошлого года или чуть упадет, такую относительно неплохую динамику обеспечит ипотека, рост которой ожидается на 8-10%.