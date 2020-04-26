МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Российские банки в I квартале текущего года сократили количество выданных потребительских кредитов на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,42 миллиона ссуд, что является минимальным уровнем со второго квартала 2016 года, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".

Средний размер потребкредита по итогам первых трех месяцев 2020 года вырос на 19%, до исторического максимума в 211,2 тысячи рублей. Такой рост средней ссуды помог компенсировать резкое снижение числа выданных потребкредитов, и объем выдач в годовом выражении вырос на 6% – до 722,6 миллиарда рублей.

При этом квартал к кварталу число полученных физлицами потребкредитов сократилось на 22%, а объем выдач – на 5,6%, следует из данных компании.

Гендиректор компании Олег Лагуткин связал такую динамику, в первую очередь, с действием показателя долговой нагрузки, который банки начали рассчитывать с 1 октября прошлого года, и снижением объемов POS-кредитования. "Подобная динамика, скорее всего, замедлится, и по итогам года вряд ли будет существенный провал в объемах выдач потребительских кредитов", — ожидает он.

Однако, отмечает эксперт, объемы кредитования по итогам года будут зависеть от множества факторов, включая спрос, который зависит от динамики ключевой ставки и доходов потребителей, и заканчивая активностью кредиторов по привлечению новых клиентов и работе с текущей клиентской базой. "Осторожное восстановление рынка потребительского кредитования можно ожидать во втором полугодии года", — прогнозирует Лагуткин.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу заявила, что кредитование населения в 2020 году сохранится на уровне прошлого года или чуть упадет. При этом, по словам главы ЦБ, потребительское кредитование упадет на 2% или чуть больше.