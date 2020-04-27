МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Падение стоимости нефти марки WTI ускорилось в понедельник днем более чем до 23% на рисках вокруг переизбытка сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.06 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 23,02%, до 13,04 доллара.

Июльские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дешевели на 5,2% — до 23,52 доллара за баррель. При этом цена июньских фьючерсов на Brent снижалась на 5,6% — до 20,24 доллара за баррель.

Неделя началась для рынка нефти новым падением. По итогам предыдущей недели котировки марки Brent упали на 23,65%, WTI — на 7,3%, и это было уже третье подряд недельное снижение цен на "черное золото".

Инвесторы по-прежнему оценивают падение экономической активности из-за коронавируса, которое привело к снижению спроса на сырье. В то же время, давление на нефтяные котировки оказывает переизбыток сырья на рынке.