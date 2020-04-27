МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Падение цены нефти марки WTI в понедельник ускоряется и в моменте превышает 25%, июньские и июльские фьючерсы Brent дешевеют более чем на 6%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.05 мск июньские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 24%, до 12,87 доллара. Минутами ранее спад превышал 25%, до 12,5 доллара.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 6,37% — до 23,23 доллара за баррель, июньских фьючерсов на Brent — снижалась на 6,86% — до 19,97 доллара за баррель.

Падение цен на нефть ускоряется ближе к открытию американских фондовых рынков. Утром в понедельник цены на нефть падали на 4-11%.