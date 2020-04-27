МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются на 9% по марке Brent и на 27% по марке WTI на рисках относительно переизбытка сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.37 мск июньские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 27,45%, до 12,29 доллара.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 9,07% — до 22,56 доллара за баррель, июньских фьючерсов на Brent — снижалась на 11,09% — до 19,3 доллара за баррель.

Неделя началась для рынка нефти новым падением. По итогам предыдущей недели котировки марки Brent упали на 23,65%, WTI — на 7,3%, и это было уже третье подряд недельное снижение цен на "черное золото".

Инвесторы по-прежнему оценивают падение экономической активности из-за коронавируса, которое привело к снижению спроса на сырье. В то же время, давление на нефтяные котировки оказывает переизбыток сырья на рынке.

"Рынок знает, что проблема с хранением нефти остается и мы на верном пути к полному заполнению нефтехранилищ в ближайшие недели. Цены не могут сделать ничего другого как упасть, когда производителям вскоре будет негде хранить нефть", — сказал агентству Рейтер глава исследований нефтяного рынка Rystad Energy Бьёрнар Тунхауген.