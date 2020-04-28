МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Падение цены американской нефти WTI в моменте превысило 20%, сырье марки Brent с поставкой в июне дешевело почти на 6%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.01 мск июньские фьючерсы на нефть марки WTI дешевеют на 18,15%, до 10,46 доллара. Минутами ранее показатель падал на 20,5%, до 10,13 доллара.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается в то же время на 3,03%, до 22,37 доллара за баррель, июньских фьючерсов на Brent — на 3,5%, до 19,32 доллара за баррель. При этом ранее в ходе торгов падение цены июньского фьючерса достигало 6%

Инвесторы обращают внимание на рост запасов нефти и низкий спрос на нее на фоне эпидемии коронавируса, которая оказывает давление на всю мировую экономику.

По последним данным минэнерго США, запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за неделю, завершившуюся 17 апреля, увеличились на 4,7 миллиона баррелей, до 59,7 миллиона. Показатели за неделю, завершившуюся 24 апреля, будут опубликованы минэнерго США в среду, 29 апреля.

"На этой неделе все внимание будет уделено показателям запасов нефти и, в частности, в Кушинге, центре доставки нефти марки WTI. Если мы увидим рост запасов, аналогичный последним нескольким неделям, то, вероятно, полная загрузка терминала в Кушинге будет достигнута в первой половине мая, что удержит медвежье давление на рынок", — сказал агентству Рейтер аналитик ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).