МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Московская биржа с сегодняшнего дня повышает размер обеспечения для фьючерсного контракта на нефть Light Sweet Crude Oil (или West Texas Intermediate, WTI), следует из сообщения торговой площадки.

Торговая площадка сообщает, что решением Национального клирингового центра, входящего в группу Московской биржи, на срочном рынке с 14.00 мск 28 апреля изменяется ряд параметров риска, исходя из которых участники торгов должны предоставлять денежные средства или ценные бумаги в качестве обеспечения.

Так, для фьючерсного контракта на Light Sweet Crude Oil ставка рыночного риска в соответствии с объемом открытой позиции на первом уровне увеличивается до 65% с 50%, на втором — до 70% с 55%, на третьем — до 87% с 63%.