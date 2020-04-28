МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Спрос инвесторов на десятилетние еврооблигации "Лукойла", номинированные в долларах, превышает 2,3 миллиарда долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Компания планирует во вторник разместить бумаги с погашением в мае 2030 года. Ориентир доходности составляет около 4,25% годовых.

Организаторами выступают Citi, Societe Generale, а также Газпромбанк.

В связи с планируемым размещением компания в понедельник провела конференц-звонок с инвесторами.