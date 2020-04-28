МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Финальный ориентир доходности по десятилетним еврооблигациям "Лукойла", номинированным в долларах, составляет около 4% годовых (+/- 0,125 процентного пункта), сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, спрос инвесторов превышает 2,7 миллиарда долларов. Первоначальный ориентир доходности составлял около 4,25% годовых.

Компания планирует во вторник разместить бумаги с погашением в мае 2030 года. Организаторами выступают Citi, Societe Generale, а также Газпромбанк.

В связи с планируемым размещением компания в понедельник провела конференц-звонок с инвесторами.