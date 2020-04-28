МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. "Лукойл" размещает десятилетние еврооблигации в объеме 1,5 миллиарда долларов с доходностью в размере 3,875% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности составлял около 4,25% годовых, но был снижен до около 4% годовых (+/- 0,125 процентного пункта).

По последним данным, спрос инвесторов превысил 3,5 миллиарда долларов. Организаторами выступают Citi, Societe Generale, а также Газпромбанк.