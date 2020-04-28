МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть уверенно растут во вторник вечером после утреннего обвала на 5-20%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.37 мск июньские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 1,02%, до 12,91 доллара за баррель. Минутами ранее рост стоимости превышал 6%, показатель поднимался до 13,68 доллара за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,69% — до 23,24 доллара за баррель, июньских фьючерсов на Brent — росла на 4,65% — до 20,92 доллара за баррель. Минутами ранее оба фьючерса дорожали более чем на 5%.

На мировом рынке нефти сохраняется высокая волатильность. Утром падение цен на нефть достигало 5-20% на фоне опасений за избыток предложения и рост запасов сырья. Трейдеры сейчас более оптимистичны, так как опасения относительно замедления мировой экономики сменились ростом надежд на скорый выход из кризисной ситуации. Инвесторы оценивают тот факт, что все больше стран начинают постепенно снимать ограничительные меры, связанные с коронавирусом.

"Несмотря на то что дикие колебания цен будут продолжаться в ближайшем будущем, мы видим больше роста, чем снижения вокруг отметки в 20 долларов за баррель. Стоимость нефти должна восстановиться в долгосрочной перспективе", — отметил аналитик Julius Baer Норберт Рюккер (Norbert Rucker), чье мнение приводит агентство Рейтер.

При этом нефтяной аналитик UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo) полагает, что спрос на нефть в ближайшем будущем будет находиться под давлением из-за пандемии коронавируса, хотя он будет незначительно восстанавливаться.

Инвесторы также ждут еженедельных данных по запасам сырья в США от Американского института нефти (API) в ночь на среду и минэнерго США — в среду вечером. Аналитики прогнозируют, что минэнерго сообщит о росте запасов нефти в США на минувшей неделе на 10,6 миллиона баррелей после подъема на 15 миллионов неделей ранее.