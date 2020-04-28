МОСКВА, 28 апр /ПРАЙМ/. Московская биржа перенесла дату экспирации фьючерса на нефть Light Sweet Crude Oil с 19 мая на 30 апреля, опциона на него — с 14 мая на 29 апреля, базовым активом которого выступает июньский поставочный фьючерс WTI (West Texas Intermediate), говорится в сообщении площадки.

"Решение о переносе даты экспирации принято для недопущения возникновения возможных негативных последствий у участников торгов и их клиентов", — говорится там же.

"В соответствии с рекомендацией Комитета по срочному рынку Московская биржа переносит дату исполнения ближайшей серии фьючерсного контракта на нефть сорта Light Sweet Crude Oil (код: CL-5.20) с 19 мая на 30 апреля 2020 года и дату исполнения маржируемого опциона на фьючерсный контракт на нефть Light Sweet Crude Oil (код: CL-5.20M140520CA, CL-5.20M140520PA) с 14 мая на 29 апреля 2020 года", — уточняется в сообщении.

Цена исполнения контракта будет считаться равной значению расчетной цены (Settle Price) соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures, которая определяется на Нью-Йоркской товарной биржей NYMEX и публикуется на сайте CME Group в торговый день 29 апреля 2020 года (около 21.30 мск), также говорится в сообщении.

Остальные серии фьючерсных контрактов и опционов на нефть марок Light Sweet Crude Oil и Brent продолжат торговаться без изменений, отметила Московская биржа.

Котировки фьючерсов на нефть WTI (с поставкой в мае) 20 апреля впервые в истории упали до отрицательных значений, на Нью-Йоркской товарной бирже они достигали минус 40,32 доллара за баррель. На Мосбирже торги этим фьючерсом в тот же день завершились раньше и на отметке 8,84 доллара. А NYMEX по итогам продолжавшихся 20 апреля торгов определила цену исполнения (экспирации) контракта в минус 37,63 доллара.

Мосбиржа 21 апреля торги этим фьючерсом не проводила из-за неготовности брокерских и клиринговых систем к работе с отрицательными ценами, а цену экспирации взяла по обычному регламенту с NYMEX.

После этого, как сообщили РИА Новости в юридической компании Milton Legal, инвесторы готовят коллективный иск к Московской бирже из-за закрытия майских фьючерсов на нефть WTI по минус 37,63 доллара за баррель, в котором потребуют признать это незаконным и возместить понесенные убытки. Сумма иска может достичь 1 миллиарда рублей.