МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду демонстрируют устойчивый рост, при этом цена американской марки WTI взлетела на 15% перед еженедельными данными минэнерго США по запасам сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.09 мск июньские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 14,34%, до 14,11 доллара за баррель. Минутами ранее показатель подскакивал на 15,32%, до 14,23 доллара за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,9% — до 23,4 доллара за баррель, июньских фьючерсов на Brent — на 4,35% — до 21,35 доллара за баррель.

Участники торгов вечером в среду ждут данных американского министерства энергетики по запасам нефти в стране на прошлой неделе. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о замедлении роста показателя до 10,6 миллиона баррелей с 15 миллионов неделе ранее. При этом в ночь на среду американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 10 миллионов баррелей.

"Исключительно низкие цены будут сохраняться до тех пор, пока добыча не упадет настолько, чтобы снизить нагрузку на хранилища, уже работающие на полную мощность или близко к ней", — считает вице-президент и старший кредитный менеджер в Moody's Елена Надточий, слова которой приводит телеканал CNBC.