МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 8-26% в среду днем, в то время как инвесторы ожидают публикации статистики по запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.11 мск июньские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 26,34%, до 15,59 доллара за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 7,96% — до 24,55 доллара за баррель, июньских фьючерсов на Brent — на 10,7% — до 22,65 доллара за баррель.

Рост цен на нефть заметно ускорился перед открытием торгов на американских рынках. Инвесторы ждут публикации статистики минэнерго США по запасам нефти в стране. Ожидается, что за минувшую неделю запасы выросли на 10,6 миллиона баррелей против предыдущего роста на 15 миллионов баррелей. Замедление темпов роста поддерживает оптимизм инвесторов.

При этом в ночь на среду американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 10 миллионов баррелей.