МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть уверенно растут в четверг утром в надежде на постепенное восстановление спроса после публикации статистики по запасам в США; WTI дорожает почти на 15%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.49 мск июньские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 14,87% — до 17,3 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 8,5% — до 26,27 доллара за баррель, июньских фьючерсов на Brent — на 9,3%, до 24,64 доллара за баррель.

Данные минэнерго США, опубликованные в среду вечером, вселили в инвесторов надежду на постепенное восстановление спроса. Статистика свидетельствует, что избыток нефти в США растет не так быстро, как ожидалось, а спрос на бензин, упавший на фоне COVID-19, начинает восстанавливаться.

По данным минэнерго, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 9 миллионов баррелей. Это намного ниже ожиданий аналитиков в 10,6 миллиона баррелей. При этом запасы бензина в США заметно сократились — на 3,7 миллионов баррелей.

"Появляется все больше сигналов о том, что, возможно, худшее уже позади", — цитирует агентство Рейтер главу отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лаклана Шо (Lachlan Shaw).

Участники торгов также обратили внимание на заявление министра финансов США Стивена Мнучина о том, что правительство изучает варианты хранения еще нескольких сотен миллионов баррелей нефти.