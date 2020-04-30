МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Акции одного из пионеров сланцевой отрасли США Chesapeake Energy дешевели на Нью-Йоркской бирже более чем на 40% на фоне сообщений СМИ о готовности компании запустить процесс банкротства, свидетельствуют данные биржи.

По состоянию на 18.01 мск акции Chesapeake Energy дешевеют на 31,04%, до 18,5 доллара. Еще вчера акции компании стоили 26,9 доллара за акцию. А ранее в ходе торгов четверга бумаги компании падали в цене более чем на 40%, до 14,32 доллара за акцию, что привело к приостановке торгов.

Ранее в четверг агентство Рейтер сообщило, что Chesapeake Energy готовится запустить процесс банкротства из-за падения цен на нефть и газ, и ведет переговоры о стабилизационном кредите, который поможет ей вести свою деятельность, пока идут разбирательства по вопросу банкротства. По предварительным оценкам, Chesapeake потребуется около 1 миллиарда долларов, хотя пока размер кредита остается под вопросом.

Ранее СМИ сообщали, что Chesapeake Energy готовится к реструктуризации задолженности на фоне падения цен на нефть и газ. По состоянию на конец 2019 года непогашенная задолженность Chesapeake Energy составляла 8,9 миллиарда долларов. С начала текущего года акции компании на бирже Нью-Йорка упали в цене более чем в четыре раза.