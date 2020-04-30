МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть заметно растут — на 9% на марку Brent с поставкой в июле и на 22% — на американскую марку WTI, после выхода данных о динамике объёмов её хранения в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.27 мск июньские фьючерсы на нефть марки WTI дорожают на 22,05%, до 18,38 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent — на 9,7%, до 26,58 доллара за баррель, июньских фьючерсов на Brent — на 13,31%, до 25,54 доллара за баррель.

По данным минэнерго США, запасы нефти в стране за минувшую неделю увеличились на 9 миллионов баррелей, хотя аналитики ожидали роста этих запасов более чем на 10 миллионов баррелей. Неделей ранее рост показателя составил 15 миллионов баррелей.

При этом коммерческие хранилища нефти в США продолжают заполняться, приближаясь к рекордному уровню, и сейчас заняты на 61% от общей мощности, а показатель на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (штат Оклахома) уже составляет 81%, также говорилось в материалах управления энергетической информации (EIA) минэнерго страны ранее в четверг.

"При заполненности нефтехранилищ на 80-90% трейдеры продолжают считать, что стакан для хранения нефти наполовину пуст, даже если он полон больше чем наполовину", — сказал агентству Рейтер глава исследований нефтяного рынка Rystad Energy Бьёрнар Тунхауген (Bjornar Tonhaugen).