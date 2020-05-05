МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Курс рубля во вторник днем продолжает укрепляться, а российский рынок акций корректируется вверх после падения в понедельник, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.14 мск снижался 63 копейки — до 74,21 рубля, курс евро — на 1,09 рубля, до 80,51 рубля.

Индекс Мосбиржи поднимался на 0,93% — до 2649,15 пункта, индекс РТС — на 2,24%, до 1124 пункта.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 7,54% — до 29,25 доллара за баррель.

РУБЛЬ ОТЫГРЫВАЕТ ПОТЕРИ

Курс рубля утром попытался отыграть потери понедельника: в начале торгов он подскакивал на 1,05 рубля к доллару и на 1,48 рубля к евро на фоне роста цен на нефть в район 29 долларов за баррель марки Brent.

Днем рубль стабилизировался ниже утренних максимумов и к текущему моменту прибавляет около 1% к доллару и около 1,5% к евро.

"Во вторник курс рубля формируется чуть выше отметки 74 рубля за доллар. Умеренное укрепление российской валюты наблюдается на фоне восстановления нефтяных котировок в направлении 29 долларов за баррель по марке Brent и некоторого улучшения общерыночных настроений", — говорит главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Он отмечает, что рубль сегодня укрепляется без "присмотра" Банка России — в связи с праздничным днем регулятор не осуществляет продажу валюты на внутреннем рынке.

АКЦИИ КОРРЕКТИРУЮТСЯ ВВЕРХ

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов понедельника упал на 0,98% — до 2624,64 пункта, индекс РТС — на 2,28%, до 1099,42 пункта. Во вторник рынок акций РФ корректируется вверх вслед за нефтью и рублем.

Основная часть покупок во вторник сосредоточена в бумагах нефтяников, отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

"Котировки Brent продвинулись к уровням в 29 долларов за баррель, отражая как рыночные надежды на экономическое оживление после снятия жестких карантинных мер, так и ожидания от сделки ОПЕК+ по сокращению сырья. В целом внешний фон умеренно позитивный. Биржи Европы торгуются в плюсе, как и американские фьючерсы", — говорит он.

В лидерах роста во вторник — акции "Роснефти" (2,76%), "Юнипро" (2,53%), "Новатэка" (2,45%), ОГК-2 (2,13%), "Лукойла" (1,89%), "Газпрома" (1,7%), а также акции "М.Видео" (1,67%).

Растут также префы "Башнефти" (1,44%) и обыкновенные акции "Татнефти" (1,38%).

В аутсайдерах – акции "Магнита" (-1,6%), "Фосагро" (-1,27%) и "Полюса" (-1%%).

ПРОГНОЗЫ

Покатович полагает, что до конца дня рубль продолжит двигаться в общем русле динамики нефтяных цен и глобальных риск-аппетитов.

По его оценкам, до конца торгов курс может сформироваться в пределах 74-75 рублей к доллару.

С точки зрений Георгия Ващенко из "Фридом Финанс", индекс Мосбиржи до конца вторника будет находиться в диапазоне 2550-2650 пунктов.

Бахтин также полагает, что до конца дня инвесторы продолжат действовать с оглядкой на внешний фон и динамику цен на нефть. При этом аппетит к риску на рынках остается неустойчивым, чутко реагируя на новостной фон, отмечает он.

По его оценкам, индекс Мосбиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 2630-2660 пунктов.