МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в среду днем перед выходом официальных данных по динамике запасов "черного золота" в США на минувшей неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.08 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,9%, до 31,55 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,54%, до 25,43 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов цена нефти марки Brent превышала 32 доллара за баррель впервые с 14 апреля, WTI краткосрочно достигала 26,08 доллара впервые с 9 апреля.

Трейдеры ждут официальных данных американского министерства энергетики по запасам нефти в США на прошлой неделе. Аналитики прогнозируют замедление роста показателя до 7,7 миллиона баррелей после повышения на 8,99 миллиона неделей ранее. Таким образом, это может быть уже третья неделя подряд замедления роста показателя. В то же время, вышедшие в ночь на среду данные Американского института нефти (API) показали, что запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 8,4 миллиона баррелей.

Участники торгов также с оптимизмом обратили внимание на сообщения о том, что некоторые страны Европы, а также несколько штатов США на этой неделе начали ослабление карантинных мер, введенных с связи с пандемией коронавируса.

"Очевидно, что оптимизм по поводу открытия мировой экономики поддерживает ралли цен на нефть", — сказал агентству Рейтер старший рыночный аналитик TF Global Markets Наим Аслам (Naeem Aslam).