МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Стоимость российской нефти марки Urals демонстрирует рост благодаря началу действия соглашения ОПЕК+, по итогам торгов вторника в Северо-Западной и Южной Европе она поднялась на 4,6 доллара за баррель, до 24,7 (максимума с марта) и 25,3 доллара соответственно, сообщает новостная служба международного ценового агентства Argus.

"Мировые котировки нефти выросли благодаря вступлению в силу 1 мая нового соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи. Стоимость Urals в Северо-Западной Европе… в абсолютном исчислении во вторник увеличилась на 4,59 доллара за баррель, до максимального уровня с середины марта — 24,68 доллара за баррель", — указывает агентство.

При этом премия на сорт остается на уровне 0,85 доллара за баррель относительно Brent четвертый торговый день подряд. Отмечается, что Urals в Северо-Западной Европе стабильно торговалась со скидкой с конца ноября, но 24 апреля скидка сменилась премией вследствие заметного снижения предложения майских партий сорта.

"Цена на партии Urals объемом по 80 тысяч тонн в Средиземноморье в абсолютном выражении во вторник также выросла на 4,59 доллара за баррель, до 25,33 доллара за баррель… Премия на сорт не меняется четвертый торговый день и составляет 1,5 доллара за баррель… к Североморскому датированному", — также сообщается в материале.

Агентство добавляет, что по данным трейдеров, почти все майские объемы Urals уже проданы. По уточненным данным, суммарные отгрузки сорта в мае сократятся почти на 40% относительно апреля, до 1,32 миллиона баррелей в сутки (5,68 миллиона тонн).