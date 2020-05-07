МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают уверенно расти на 3-7% после того, как Saudi Aramco повысила отпускные цены на большинство сортов нефти на июнь для Азии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.01 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,76%, до 30,54 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 6,88%, до 25,64 доллара за баррель.

Участники торгов продолжают отыгрывать сообщения СМИ о том, что саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco объявила цены по поставкам нефти на июнь, повысив их по большинству сортов для Азии.

"Рынок рассматривает это… как компенсацию более ранних агрессивных дисконтов, которые были восприняты как начало ценовой войны с Россией. Более того, это также может быть воспринято как признак того, что королевство выполнит свои обещанные сокращения поставок, согласованные на внеплановой встрече ОПЕК+ 12 апреля", — приводит агентство слова международного нефтяного стратега BNP Paribas Харри Чилингиряна (Harry Tchilinguirian).

Оптимизм трейдеров также поддерживается статистикой из Китая, который является одним из крупнейших мировых потребителей нефти. Экспорт из Китая за апрель, согласно официальным данным, вырос на 3,5%, хотя аналитики ожидали падения на 15,7%.

Аналитик Petromatrix Оливье Жакоб (Olivier Jakob), чье мнение также приводит агентство, полагает, что рынок тестирует способность Brent оставаться выше 30 долларов за баррель.