МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают торговаться в "зеленой зоне" в пятницу вечером на общем подъеме оптимистичных настроений, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.20 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,72% — до 30,26 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,44%, до 23,89 доллара за баррель.

Текущая неделя может стать уже второй подряд, когда отмечается рост цен на нефть. Оптимизм инвесторов связан с тем, что часть стран начала ослаблять ограничения, введенные в связи с коронавирусом. Трейдеры надеются, что на этом фоне вкупе с сокращением добычи странами ОПЕК+ спрос на сырье начнет постепенно восстанавливаться.

Тем временем ранее вечером в пятницу нефтегазовая компания Baker Hughes сообщила, что за неделю, завершившуюся 8 мая, число действующих нефтяных буровых установок в США уменьшилось на 33, до 292 агрегатов. Показатель снижается уже восемь недель подряд.