МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили темпы роста во вторник вечером на росте надежд на стабилизацию ситуации на нефтяном рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.14 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,96% — до 30,21 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 6,96%, до 25,82 доллара за баррель. Днем во вторник рост составлял в среднем 2-4%.

Трейдеры следят за сообщениями относительно добычи нефти странами ОПЕК. Так, о намерении дополнительно сократить объемы добычи нефти к сделке ОПЕК+ сообщили Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ. Саудовская Аравия хочет сократить добычу на дополнительный 1 миллион баррелей в сутки, Кувейт — на 80 тысяч баррелей, а ОАЭ — на 100 тысяч баррелей в день.

Кроме того, агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что ОПЕК+ обсуждает сохранение текущего объема сокращения добычи нефти в 9,7 миллиона баррелей в сутки после июня.

Трейдеры также обратили внимание на ежемесячный краткосрочный прогноз минэнерго США, согласно которому цена на нефть марки Brent в 2020 году составит 34,13 доллара за баррель против апрельской отметки в 33,04 доллара, а марки WTI — 30,01 доллара за баррель вместо ранее ожидавшихся 29,34 доллара. В то же время минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти в стране в 2020 году на 70 тысяч баррелей, до 11,69 миллиона баррелей в сутки. На 2021 год прогноз также был снижен — на 130 тысяч баррелей, до 10,9 миллиона баррелей.