МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются в среду вечером ускоренными темпами на ожидании ОПЕК дополнительного глобального снижения спроса на это сырье, марка WTI дешевеет уже более чем на 2%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.10 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,8%, до 29,44 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,21%, до 25,21 доллара за баррель.

Ранее в среду ОПЕК снова скорректировала вниз прогноз спроса на нефть в текущем году, теперь ожидая его рекордного падения — более чем на 9 миллионов баррелей в день.

Кроме того, трейдеры продолжают оценивать риски нового ухудшения эпидемиологической обстановки в мире, связанной с коронавирусом, так называемой "второй волны", которая может оказать дополнительное давление на спрос на нефть. "Опасения вокруг того, что ослабление карантинных мер приведет ко второй волне эпидемии, растут", — считает нефтяной брокер PVM Стивен Бреннок, чьё мнение приводит агентство Рейтер.

Нефтяным котировкам не помогли даже данные о первом за более чем 100 дней снижении запасов нефти в США. Так, за минувшую неделю показатель уменьшился на 0,1%, до 531,5 миллиона баррелей, после 15 недель непрерывного роста. В последний раз уменьшение запасов сырья было зафиксировано за неделю, завершившуюся 17 января. Сразу после публикации этой статистики цены перешли было к росту, но вскоре вернулись в "красную зону".