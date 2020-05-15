МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 2% на оптимизме инвесторов относительно восстановления спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.32 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,99%, до 31,74 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,92%, до 28,09 доллара за баррель.

Трейдеры оценивают вероятность восстановления спроса на сырье. Так, инвесторы обратили внимание на сильные статданные из КНР, которая является крупнейшим импортером нефти.

Так, промпроизводство в КНР в апреле впервые с начала года показало рост — на 3,9%, что оказалось лучше прогнозов аналитиков в 1,5%. Стабилизация одной из крупнейших в мире экономик Китая после пандемии коронавируса может способствовать восстановлению спроса на сырье.

При этом аналитик Barclays Commodities Research Амарприт Сингх (Amarpreet Singh), чье мнение приводит агентство Рейтер, тем не менее полагает, что на восстановление спроса потребуется время.