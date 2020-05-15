МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут на 4-6% на фоне оптимизма по перспективам для спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.05 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,11%, до 32,41 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 6,28%, до 29,29 доллара за баррель.

"Сохраняющиеся признаки восстановления спроса на фоне увеличения объема сокращения добычи нефти странами ОПЕК+… поддерживают восстановление нефтяных цен", — считает сырьевой аналитик SEB Бьярне Шилдроп (Bjarne Schieldrop), чьи слова цитирует агентство Рейтер.

Трейдеры также оценивают статданные Китая, который является крупнейшим импортером нефти. Промпроизводство в КНР в апреле впервые с начала года показало рост — на 3,9%, что оказалось лучше прогнозов аналитиков в 1,5%. Сильная производственная статистика по стране поддерживает ожидания по спросу на нефть.

Продолжают поддерживать рынок ожидания по снижению добычи нефти. ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

Рынки также оценивают данные, которые опубликовала нефтегазовая компания Baker Hughes. Ранее в пятницу фирма сообщила, что за неделю, завершившуюся 15 мая, число действующих нефтяных буровых установок в США уменьшилось на 34, до 258 агрегатов. Показатель снижается уже девять недель подряд.