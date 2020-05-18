МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Лукойла" рекомендовал выплату финальных дивидендов по итогам прошлого года в размере 350 рублей на акцию, а также принял решение о проведении общего собрания акционеров 23 июня в заочной форме, сообщается в материалах компании.

"Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Лукойл" по результатам 2019 года в размере 350 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 192 рубля на одну обыкновенную акцию)", — говорится в сообщении.

Как поясняет компания, с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный их размер за 2019 год составит 542 рубля на одну обыкновенную акцию.