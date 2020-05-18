МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 35 долларов за баррель впервые с 9 апреля, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.50 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 8,4%, до 35,23 доллара за баррель.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась при этом на 10,16%, до 32,52 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI, которые истекают 19 мая, — на 10,98%, до 32,66 доллара.

Инвесторы оценивают возможность восстановления спроса на нефть по мере ослабления введенных ранее карантинных ограничений в разных странах мира в связи с коронавирусом. Ожидания восстановления спроса также поддерживает снижение объемов добычи нефти странами ОПЕК+ в рамках достигнутой в апреле договоренности, а также прекращение роста запасов в США.

"Оптимизм относительно спроса на нефть способствовал росту цен. В то же время, спрос на бензин вернулся, поскольку власти ослабили ограничительные меры", — сказала агентству Рейтер аналитик Rystad Energy Паола Родригес-Масиу (Paola Rodriguez-Masiu).

При этом аналитик ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), чье мнение также приводит агентство, полагает, что риск сохранения дисбаланса между спросом и предложением сохраняется.