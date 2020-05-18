МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Стоимость палладия в понедельник вновь вернулась к отметке в 2 тысячи долларов за унцию и превысила её, впервые в этом месяце, на фоне ожиданий восстановления общего спроса на металлы из Китая, а также со стороны автомобильной отрасли, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.37 мск стоимость тройской унции палладия на спотовом рынке подскакивала на 7%, до 2008,24 доллара, а июньский фьючерс на палладий — на 8,21%, до 2010,5 доллара. Оба показателя находятся выше отметки в 2 тысячи долларов впервые с 30 апреля.

Котировки палладия вернулись к росту на фоне восстановления экономики Китая после кризиса, связанного с коронавирусом. По словам аналитика MKS PAMP Group Афшина Набави (Afshin Nabavi), которые приводит агентство Блумберг, наблюдается хороший спрос из этой страны на палладий, а также платину, в то время как поставки остаются ограниченными.

Кроме того, французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр ранее заявил, что в течение двух недель обнародует план поддержки национального автопрома и аэрокосмической отрасли страны.

С начала года палладий стабильно дорожал, в конце февраля достигнув уровня в 2,8 тысячи долларов за унцию. В начале марта цена металла начала снижаться, пока не оказалась на уровне около 1,6 тысячи долларов. Затем он снова подорожал и около месяца его стоимость держалась на уровне в 2 тысячи долларов. В начале мая показатель варьировался на отметке 1,8-1,9 тысячи долларов. Год назад палладий стоил около 1300 долларов, два года назад — около 1000 долларов.

Палладий используется в изготовлении выхлопных катализаторов для бензиновых двигателей, а поскольку крупнейшие страны ужесточают требования к "экологичности" транспорта, спрос на металл рос.