МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Российская нефть Urals в Европе продолжает дорожать и в конце прошлой недели стоимость марки впервые с середины марта превысила 30 долларов за баррель, сообщает новостная служба международного ценового агентства Argus.

"Стоимость Urals в Европе в конце прошлой недели превысила 30 долларов за баррель впервые с середины марта. Мировые котировки нефти растут благодаря вступлению в силу нового соглашения ОПЕК+, а также дополнительному сокращению добычи ближневосточными поставщиками. Спрос на нефть и нефтепродукты начинает восстанавливаться в связи с ослаблением карантинных мер во многих странах", — говорится в сообщении агентства.

Так, в Северо-Западной Европе в пятницу Urals подорожала на 1,49 доллара за баррель, до 30,44 доллара. В Средиземноморье цена марки в пятницу поднялась также на 1,49 доллара за баррель, до 31,84 доллара.