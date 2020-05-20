МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Рост цен на нефть немного замедлился после публикации статистики минэнерго США по запасам нефти в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.54 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,98% — до 36,03 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 4,32%, до 33,34 доллара за баррель. До публикации статистики котировки поднимались более чем на 5%.

Запасы нефти в США за минувшую неделю уменьшились на 5 миллионов баррелей вопреки прогнозам аналитиков, которые ожидали роста показателя на 1,2 миллиона баррелей. При этом запасы бензина и дистилляторов увеличились за минувшую неделю, что оказало давление на котировки. Добыча нефти в США сократилась на 100 тысяч баррелей, до 11,5 миллиона баррелей в сутки.

Цены на нефть существенно выросли за последние три недели, причем стоимость обеих марок впервые за более чем месяц в понедельник поднялась выше 30 долларов за баррель, что было поддержано массовым сокращением добычи и признаками улучшения спроса.

Аналитики ING, чье мнение приводит агентство Рейтер, полагают, что основополагающие факторы на рынке улучшаются благодаря сокращению предложения и восстановлению спроса на сырье.