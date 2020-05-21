МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают торговаться недалеко от мартовских максимумов, хотя и сдали по отношению к сегодняшним дневным уровням, на фоне ожиданий снижения предложения этого сырья, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 18.21 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,73%, до 36,01 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,51%, до 33,64 доллара за баррель. Оба показателя таким образом находятся у максимума с 11-12 марта, хотя днем цены росли сильнее: более чем на 2% по обеим маркам.

Трейдеры продолжают отыгрывать опубликованные в среду данные минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране за минувшую неделю уменьшились на 5 миллионов баррелей. Кроме того, новости о постепенном снятии карантинных мер в разных странах мира, что должно способствовать восстановлению экономической активности, поддерживают рост спроса на сырье.

"Мировые поставки значительно сократились. Мы на верном пути к постепенному восстановлению", — сказала агентству Рейтер аналитик Rystad Energy Паола Родригес-Масиу (Paola Rodriguez-Masiu), говоря о ценах на нефть.